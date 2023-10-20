В музее Рязанского Кремля демонтируют скелет мамонта

Скелет мамонта в Рязанском Кремле начали демонтировать. Об этом сообщили 20 октября в пресс-службе музея-заповедника.
Каждая кость мамонта Яхонта очищается от загрязнений, пропитывается специальными укрепляющими составами. Им присваивают номера. Эту работу проводит Олег Шиловский, ведущий специалист Музея естественной истории Татарстана в Музее-заповеднике «Казанский Кремль».
Для экспоната изготавливается новый подиум и система крепежа, их разместят в новом здании музея. Увидеть скелет мамонта там посетители смогут уже в декабре.