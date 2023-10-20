Пятница, 20 октября, 2023
На главнуюНовости РязаниКультура

В музее Рязанского Кремля демонтируют скелет мамонта

7info7

Скелет мамонта в Рязанском Кремле начали демонтировать. Об этом сообщили 20 октября в пресс-службе музея-заповедника.

Каждая кость мамонта Яхонта очищается от загрязнений, пропитывается специальными укрепляющими составами. Им присваивают номера. Эту работу проводит Олег Шиловский, ведущий специалист Музея естественной истории Татарстана в Музее-заповеднике «Казанский Кремль».

Для экспоната изготавливается новый подиум и система крепежа, их разместят в новом здании музея. Увидеть скелет мамонта там посетители смогут уже в декабре.

— Это не первый его переезд: впервые скелет был собран в 30-х гг. прошлого века в экспозиции, которая находилась во Дворце Олега Рязанского кремля. После ее демонтажа скелет хранился в фондах, а в 1993 году был вновь смонтирован в экспозиции «Человек и природа» Консисторского корпуса, где находился последние 30 лет, — уточнили в музее-заповеднике.

В музее Рязанского Кремля демонтируют скелет мамонта
В музее Рязанского Кремля демонтируют скелет мамонта

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах