В музее Рязанского Кремля демонтируют скелет мамонта

— Это не первый его переезд: впервые скелет был собран в 30-х гг. прошлого века в экспозиции, которая находилась во Дворце Олега Рязанского кремля. После ее демонтажа скелет хранился в фондах, а в 1993 году был вновь смонтирован в экспозиции «Человек и природа» Консисторского корпуса, где находился последние 30 лет, — уточнили в музее-заповеднике.