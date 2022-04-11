В Москве зять изнасиловал 81-летнюю тещу, перепутав ее с женой

Стражи порядка задержали 56-летнего жителя Москвы, которого подозревают в изнасиловании 81-летней тещи, пишет МК.

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Инцидент произошел 8 апреля в одном из домов на Ташкентской улице. По предварительной версии, злоумышленник сломал дверь и ворвался в туалет, где находилась престарелая мать его бывшей супруги.

Обнаженный родственник предложил старушке потрогать его причиндалы. Через несколько минут зять вломился в комнату и надругался над пенсионеркой.

После задержания насильник признался, что в тот день выпил много спиртного, в частности, приготовленный напиток из пива, водки и коньяка. Мужчина утверждает, что перепутал ее с женой.

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Незадолго до случившего она ушла от него, устав от выходок мужа. Ранее его уволили с работы из-за пагубного пристрастия. В отношении негодяя возбуждено уголовное. Суд заключил его под стражу.