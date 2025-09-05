В Москве женщине пришили оторванный кольцом палец

В Москве врачи Центра микрохирургии кисти больницы Ерамишанцева провели операцию, в ходе которой пришили оторванный палец женщине.

Пациентка зацепилась кольцом за металлический штырь в заборе и резко начала дергать руку. В результате ей оторвало палец, сообщает телеграм-канал «Московская медицина».

Женщину экстренно доставили в больницу, где врачи провели обследование и приняли решение о немедленной реплантации пальца. Процедура включала в себя несколько сложных этапов: остеосинтез — скрепление повреждённых костей; восстановление сухожилий, нервов и сосудов.

Руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян рассказал, что операция оказалась непростой. Из-за характера травмы сосуды были буквально «вырваны» из оторванного пальца. Чтобы восстановить кровоток, хирурги использовали поверхностные вены из предплечья пациентки.

Операция длилась около четырёх часов. Благодаря профессиональной и слаженной работе команды медиков, всё прошло успешно.

После выписки пациентке предстоит долгий период реабилитации, чтобы полностью восстановить подвижность пальца.