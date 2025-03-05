В Москве женщина пришла во сне к жениху и сообщила о своем убийстве

Оперативники задержали подозреваемого в убийстве уроженки Узбекистана в Новой Москве, найти которого помогло провидение ее жениха, пишет « МК ».

По данным издания, Рустамжон Ходжаев и Гулнора Нуридинова приехали в столицу в начале нулевых. Они жили вместе, но вскоре в их отношениях начался разлад. Мужчина стал поднимать на нее руку.

В 2011 году женщина переехала к коллеге, с которой у нее завязались отношения. Бывший ухажер преследовал ее и угрожал новому возлюбленному. В один из летних дней Гулнора не вернулась с работы и пропала. Спустя несколько недель в полицию пришел ее ухажер.

«Мужчина рассказал на допросе, что возлюбленная пришла к нему во сне и сказала, мол, ее тело в овраге по дороге на работу. Там же, о чудо, и был обнаружен труп с 18 ножевыми ранениями», — говорится в публикации. Реклама

Ревнивец Ходжаев все последующие годы трудился мясником все эти годы. На днях его арестовали.