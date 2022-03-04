В Москве завели уголовное дело на одного из старейших воров в законе России

В Москве правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 76-летнего Бориса «Апакела» Петрова — одного из старейших и влиятельнейших воров в законе, пишет КП.
Мужчина получил свой статус ещё в 19 лет, когда отбывал срок в тюрьме. С тех пор его считают один из влиятельнейших преступников России.
Следственный комитет возбудил дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (210.1 УК РФ). Сбор доказательств занял у правоохранителей три года.
Сейчас «Апакела» находится под подпиской о невыезде.