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Пятница, 4 марта, 2022

В Москве завели уголовное дело на одного из старейших воров в законе России

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В Москве завели уголовное дело на одного из старейших воров в законе России

Александр Ильин

В Москве правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 76-летнего Бориса «Апакела» Петрова — одного из старейших и влиятельнейших воров в законе, пишет КП.

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Мужчина получил свой статус ещё в 19 лет, когда отбывал срок в тюрьме. С тех пор его считают один из влиятельнейших преступников России.

Следственный комитет возбудил дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (210.1 УК РФ). Сбор доказательств занял у правоохранителей три года. 

Сейчас «Апакела» находится под подпиской о невыезде.

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