14.9 C
Рязань
Суббота, 7 мая, 2022

В Москве задержали «Учителя года-2015» за домогательство к детям

spot_img
На главнуюНовости мира

В Москве задержали «Учителя года-2015» за домогательство к детям

Александр Ильин

В Москве задержали 32-летнего «Учителя года-2015» Сергея Кочережко, подозреваемого в домогательстве к детям в метро, сообщает Telegram-канал Baza.

- Реклама -

С заявлением в полицию обратилась 40-летняя женщина, которая рассказала, что к её 12-летней дочери с подругой приставал неизвестный мужчина в районе станции «Лубянка», показывая свои половые органы.

Спустя неделю правоохранители задержали подозреваемого — учителя истории и обществознания, победителя Всероссийского конкурса «Учитель года-2015».

Против Кочережко возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях. Сейчас он арестован.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru