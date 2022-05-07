В Москве задержали «Учителя года-2015» за домогательство к детям

В Москве задержали 32-летнего «Учителя года-2015» Сергея Кочережко, подозреваемого в домогательстве к детям в метро, сообщает Telegram-канал Baza.

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С заявлением в полицию обратилась 40-летняя женщина, которая рассказала, что к её 12-летней дочери с подругой приставал неизвестный мужчина в районе станции «Лубянка», показывая свои половые органы.

Спустя неделю правоохранители задержали подозреваемого — учителя истории и обществознания, победителя Всероссийского конкурса «Учитель года-2015».

Против Кочережко возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях. Сейчас он арестован.