В Москве выживший после попытки прыгнуть под рельсы мужчина погиб, выпав с 12-го этажа

В Москве на станции метро “Сходненская” неизвестный мужчина прыгнул на рельсы перед проезжающим составов. В момент прыжка его остановил стоящий рядом парень, который сам угодил под электропоезд и в итоге погиб, сообщает Telegram-канал Shot.

Вслед за этим пытавшийся свести счёты с жизнью мужчина скрылся. Его начали искать полицейские, докладывали в Дептрансе.

Некоторое время спустя, как передаёт Telegram-канал Shot, он дошёл до многоэтажного дома на улице Свободы и выпал с 12-го этажа, скончавшись на месте от полученных травм.

Сейчас его личность устанавливается.