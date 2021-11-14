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Воскресенье, 14 ноября, 2021
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В Москве выживший после попытки прыгнуть под рельсы мужчина погиб, выпав с 12-го этажа

Александр Ильин

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В Москве на станции метро “Сходненская” неизвестный мужчина прыгнул на рельсы перед проезжающим составов. В момент прыжка его остановил стоящий рядом парень, который сам угодил под электропоезд и в итоге погиб, сообщает Telegram-канал Shot. 

Вслед за этим пытавшийся свести счёты с жизнью мужчина скрылся. Его начали искать полицейские, докладывали в Дептрансе. 

Некоторое время спустя, как передаёт Telegram-канал Shot, он дошёл до многоэтажного дома на улице Свободы и выпал с 12-го этажа, скончавшись на месте от полученных травм.

Сейчас его личность устанавливается. 

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