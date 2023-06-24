В Москве введён режим контртеррористической операции

Актер Андрей Рожков жестко раскритиковал комиков, которые используют мат в юмористических программах, пишет E1.RU.
Звезда «Уральских пельменей» уточнил, что недавно посмотрел на борту самолета несколько шоу и разочаровался.
«Такого количества г**на (экскрементов. – Прим. ред.) , извините за выражение, я давно не хлебал», – высказался Рожков.
Артист призвал бороться за...
На дороге от Красного Бора в Смоленске ребенок на ходу выпрыгнул из автомобиля, рассказала «Рабочему пути» начальник пресс-службы регионального УМВД Наталья Гуреева.
По ее словам, вечером в пятницу 37-летняя женщина ехала на иномарке «Форд» вместе с 15-летним сыном.
«В какой-то момент подросток на ходу открыл дверь и выпрыгнул из...
Жительница Воронежа пожаловалась, что ее пытался изнасиловать незнакомец, пишет портал «Мое Онлайн!».
Злоумышленник напал на женщину, когда она вышла на вечернюю прогулку с собакой. Инцидент произошел 21 июня на стадионе лицея № 6 на Ленинском проспекте.
«Шел за мной и нарочно громко включал фильмы для взрослых, чтобы привлечь внимание....
Турист из России рассказал РИА Новости о конфликте с отдыхающим из Польши на отдыхе в Египте.
По его словам, на обеде в ресторане отеля в Сафаге за его семьей расположился поляк. Вскоре он заявил, что сын россиянина его толкнул. Глава семейства подчеркнул, что мальчик этого не делал, что...