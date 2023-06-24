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В Москве введён режим контртеррористической операции

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Изображение от bearfotos на Freepik

В Москве введён режим контртеррористической операции. В своём telegram-канале об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

В связи с введением режима КТО отменены массовые мероприятия.

– Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены, — докладывает Собянин.

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