Вторник, 5 ноября, 2024
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В Москве возбуждено дело о жестоком обращении с животными после отравлений собак

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Алексей Самохин
Фото: t.me/moscowproc

В районе Зюзино Москвы возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Поводом для расследования стали результаты прокурорской проверки, выявившей факты намеренного отравления собак. Неизвестный злоумышленник разбросал на площадках для выгула опасное вещество, замаскировав его в мясную продукцию. Вещество представляло собой белые таблетки, которые при попадании в организм животных вызывают сильное отравление.

По данным прокуратуры, как минимум две собаки — «Форест Гамп» и «Нэш» — пострадали. Ветеринарам пришлось оказать животным срочную помощь из-за серьёзных последствий: отравление вызвало у них нарушения нервной системы и эпилептические припадки.

Расследование проводится по статье о жестоком обращении с животными (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Прокуратура Зюзинского района держит ход расследования под контролем, предпринимаются меры для установления личности подозреваемого.

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