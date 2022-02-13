В Москве водитель погрузчика несколько раз переехал пешехода

В Москве водитель погрузчика не заметил мужчину на дороге и несколько раз переехал его. Видео инцидента появилось в соцсетях 13 февраля.

Видео: Москва с огоньком | Новости Москвы

Официальная информация о случившемся уточняется. По некоторым данным, пешеход скончался на месте.