В Москве водитель погрузчика несколько раз переехал пешехода

В Москве водитель погрузчика не заметил мужчину на дороге и несколько раз переехал его. Видео инцидента появилось в соцсетях 13 февраля.
Официальная информация о случившемся уточняется. По некоторым данным, пешеход скончался на месте.
В Москве водитель погрузчика не заметил мужчину на дороге и несколько раз переехал его. Видео инцидента появилось в соцсетях 13 февраля.
Официальная информация о случившемся уточняется. По некоторым данным, пешеход скончался на месте.
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