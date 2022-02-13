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Воскресенье, 13 февраля, 2022

В Москве водитель погрузчика несколько раз переехал пешехода

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В Москве водитель погрузчика несколько раз переехал пешехода

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / vk.com/moscowtop1
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В Москве водитель погрузчика не заметил мужчину на дороге и несколько раз переехал его. Видео инцидента появилось в соцсетях 13 февраля. 

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Официальная информация о случившемся уточняется. По некоторым данным, пешеход скончался на месте.

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