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Суббота, 14 мая, 2022

В Москве ушел из жизни 19-летний вологодский активист Илья Колосов

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В Москве ушел из жизни 19-летний вологодский активист Илья Колосов

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В клинике в Москве ушел из жизни 19-летний вологодский активист Илья Колосов, пишет Онлайн Вологда.

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Известно, что в 2019 году молодому человеку поставили диагноз рак головного мозга. Он не сдавался и до последнего боролся с заболеванием.

Неравнодушные вологжане пациентку собрать несколько миллионов рублей на лечение, в ходе которого он продолжал работать в областном педагогическом отряде «Содружество».

К несчастью, произошел рецидив, и Колосов скончался 12 мая. Прощание с ним пройдет 15 мая с 9 до 12 часов в деревне Княжигора.

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