Александр Ильин

В Москве упавшее дерево убило мужчину

В воскресенье, 10 июля, во время урагана в Москве дерево упало на мужчину, тот погиб на месте, сообщает столичная прокуратура.

«Дорогомиловская межрайонная контролирует установление всех обстоятельств гибели мужчины, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении ведомства.

Мэр Москвы Собянин сообщил, что из-за непогоды в больницы попало десять человек с различными травмами.

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