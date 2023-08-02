В Москве умер автор хитов российских звёзд Валерий Разумовский

В Москве в возрасте 55 лет умер композитор, аранжировщик Валерий Разумовский, сообщает 5-tv.ru.
О смерти музыканта сообщил в соцсети друг композитора Игорь Наджиев. По его словам, сердце Разумовского перестало биться 31 июля.
Причина смерти музыканта не уточняется.
Разумовский написал музыку к сериалам «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», сотрудничал с Максимом Дунаевским. Песни Разумовского исполнял Филипп Киркоров.
На студии композитора записывали композиции Иосиф Кобзон, Николай Басков, Пьер Нарцисс, Анастасия Волочкова.