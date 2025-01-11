В Москве умер 19-летний пациент после лечения 11 зубов за один прием

На днях в Москве умер 19-летний мужчина после посещения стоматолога, у которого он пытался вылечить сразу 11 зубов, пишет « МК ».

В последнее время парень проживал в Иркутске, где работал системным администратором в клубе. На новогодние праздники он приехал в столицу к родственникам.

Восьмого января молодой человек пришел на прием к стоматологу. Выяснилось, что лечить необходимо 11 зубов. Парень решил успеть все за один прием, в итоге пробыв в клинике четыре часа и заплатив 70 тысяч рублей. За это время ему трижды делали обезболивающее.

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Утром на следующий день мужчину нашли без сознания, врачи констатировали смерть. Во сне у него остановилось сердце.