В Москве умер 17-летний парень после успешной операции по пересадке костного мозга

В столице простились с 17-летним парнем из Новосибирска, который ушел из жизни после успешной операции по пересадке костного мозга, пишет «КП».
По данным издания, юноша умер 27 января на больничной койке после операции, которая должна была ему вернуть здоровье.
Молодой человек занимался футболом, в конце 2023 года он вместе с семьей переехал из Батайска в Новосибирск. После одной из игр за местную школу ему стало плохо. Всего у него диагностировали лимфобластный лейкоз.
Школьнику сразу назначили химиотерапию, он верил в свое выздоровление.
Спустя месяц он вышел в ремиссию. Однако в сентябре прошлого года произошел рецидив. Понадобилась экстренная пересадка костного мозга. Стать донором согласилась его мама. Мальчику ненадолго стало лучше, но вскоре он умер.
На похороны в Москве, где подросток лечился, пришли десятки человек. Семья поблагодарила тех, кто поддерживал их все это тяжелое время.