В Москве трое мужчин по очереди изнасиловали женщину

Проводится проверка по факту группового изнасилования жительницы Москвы, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел глубокой ночью. По предварительной версии, уроженка одной из стран СНГ и ее подруга зашли в чайхану. Там они познакомились с тремя молодыми людьми.

В итоге компания принялась распивать спиртное. После этого они направились в ближайший парк, чтобы продолжить отдых там.

В какой-то момент подруга женщины пошла в магазин, чем решили воспользоваться злоумышленники. В итоге мужчины очереди изнасиловали потерпевшую. Она звала на помощь, но ее криков в парке никто не услышал.

После содеянного изнасилованную долго не отпускали из парка. Пострадавшую госпитализировали.