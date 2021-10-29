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Пятница, 29 октября, 2021
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В Москве трое мужчин по очереди изнасиловали женщину

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Проводится проверка по факту группового изнасилования жительницы Москвы, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел глубокой ночью. По предварительной версии, уроженка одной из стран СНГ и ее подруга зашли в чайхану. Там они познакомились с тремя молодыми людьми.

В итоге компания принялась распивать спиртное. После этого они направились в ближайший парк, чтобы продолжить отдых там.

В какой-то момент подруга женщины пошла в магазин, чем решили воспользоваться злоумышленники. В итоге мужчины очереди изнасиловали потерпевшую. Она звала на помощь, но ее криков в парке никто не услышал.

После содеянного изнасилованную долго не отпускали из парка. Пострадавшую госпитализировали.

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