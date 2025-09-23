В Москве трехлетняя девочка выжила, упав с 10-го этажа

В Москве, на улице Удальцова, трехлетняя девочка выжила после падения с 10-го этажа. Ребенок упал на козырек подъезда, откуда его спасатели передали медикам. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Прибывшие на место сотрудники МЧС транспортировали ребенка на землю и передали врачам. Девочку немедленно госпитализировали, сейчас врачи борются за ее жизнь.

Следователи уже начали проверку по факту случившегося. Сейчас выясняется, где находились родители ребенка в момент происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.