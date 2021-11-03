В Москве студентка рассказала об изнасиловании в полиции

Возбуждено уголовное дело по факту понуждение 20-летней студентки к действиям сексуального характера в отделе полиции на юго-востоке Москвы, пишет МК.

Эта история началась вечером 12 августа, когда девушку задержали вместе с ее молодым человеком. Выяснилось, что парня подозревали в мошенничестве. Молодых людей сразу развели по разным кабинетам.

Девушка утверждает, что один из сотрудников полиции запер за собой дверь. Она взяла бритвенный станок на одной из полок и пыталась порезать себя, однако ей помешал мужчина.

«Он обработал раны аммиаком и одеколоном, перевязал бинтом. И продолжил дальше издеваться. Он был сильно пьян», – пояснила девушка.

По ее словам, утром его начальник якобы предложил ей денег, попросил поселиться в гостинице и ни с кем не общаться.

После случившегося родители жертвы обратились в Следственный комитет. Полицейский ничего не отрицал, но заявлял, что все было по обоюдному согласию.