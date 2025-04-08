В Москве стартовали съёмки второго сезона мелодрамы «Алла-такси»

В столице начались съёмки второго сезона многосерийной мелодрамы «Алла-такси» (12+) режиссёра Рауфа Кубаева. Главные роли в проекте вновь исполняют Светлана Колпакова, Александр Михайлов, Евгений Миллер, Марат Башаров, Ольга Прокофьева, Юлия Такшина, Андрей Чернышов и другие актёры.

Онлайн-премьера нового сезона состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионный показ запланирован в эфире телеканала «Россия».

События второго сезона вновь разворачиваются вокруг Аллы (Светлана Колпакова) и её таксопарка, где не проходит и дня без приключений: то пожар в трансформаторной будке, то вспышка гриппа, то перекопанные дороги. Алла всё своё время отдаёт работе, что вызывает недовольство её возлюбленного Проскурина (Евгений Миллер). А тем временем в её жизни вновь появляется Ворохов (Марат Башаров) — с неожиданным бизнес-предложением. Сможет ли Алла сохранить любимую работу и при этом не потерять близких ей людей?

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Съёмки проходят в Москве и Московской области.

Светлана Колпакова поделилась эмоциями от возвращения к проекту:

«Я бы хотела поделиться радостной новостью: мы приступили к съёмкам второго сезона нашего любимого сериала „Алла-такси“! Я рада вновь встретиться со своими партнёрами и с замечательным режиссёром Рауфом Кубаевым. Надеюсь, этот сезон для моей героини станет ещё более насыщенным — с новыми перипетиями и обстоятельствами. Алла останется такой же неравнодушной и, самое главное, всегда готовой прийти на помощь».

Режиссёр Рауф Кубаев также отметил:

«После первого сезона осталось приятное послевкусие от проделанной работы. Сейчас — предвкушение новой захватывающей и полюбившейся зрителям истории. За время перерыва ты так соскучиваешься по команде, что съёмочный процесс становится только интереснее. Работа не превращается в рутину, что часто случается с большими проектами. Мой интерес к материалу только усилился».

Фото: телеканал «Россия»