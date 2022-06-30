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Четверг, 30 июня, 2022

В Москве школьник выпал из окна во время разговора с отцом и погиб

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Александр Ильин

В Москве школьник выпал из окна во время разговора с отцом и погиб

На юго-востоке Москвы 12-летний подросток выпал из окна во время телефонного разговора с отцом и погиб, сообщает «Московский комсомолец».

Трагедия случилась 29 июня. Мальчик говорил с отцом по стационарному телефону и обсуждал потерю нового смартфона.

Во время разговора школьник забрался на подоконник и выпал с девятого этажа. Врачи скорой помощи не смогли помочь подростку — он скончался на месте.

Несчастный случай произошёл на глазах у бабушку погибшего, которая восстанавливалась после инсульта. Пенсионерку доставили в больницу, она впала в кому.

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