В Москве школьник выпал из окна во время разговора с отцом и погиб

На юго-востоке Москвы 12-летний подросток выпал из окна во время телефонного разговора с отцом и погиб, сообщает «Московский комсомолец».

Трагедия случилась 29 июня. Мальчик говорил с отцом по стационарному телефону и обсуждал потерю нового смартфона.

Во время разговора школьник забрался на подоконник и выпал с девятого этажа. Врачи скорой помощи не смогли помочь подростку — он скончался на месте.

Несчастный случай произошёл на глазах у бабушку погибшего, которая восстанавливалась после инсульта. Пенсионерку доставили в больницу, она впала в кому.