В Москве школьник-боксёр избил двух одноклассниц — Baza

В Москве восьмиклассник, занимающийся боксом, избил двух своих одноклассниц, отправив их в больницу с переломами. Об этом сообщает Baza.

По данным СМИ, конфликт начался во время перемены, когда восьмиклассник вылил детское пюре на свою одноклассницу.

В отместку, после уроков у станции метро «Пролетарская», пострадавшая вместе со своей подругой брызнули в парня молоком. В ответ школьник нанёс девочкам поставленные удары.

После того как юноша скрылся, девочек увезли на скорой помощи. У обеих диагностированы переломы носа и черепно-мозговые травмы. Одну из них выписали, вторая находится в стационаре.

Боксёр продолжает посещать учебное заведение.