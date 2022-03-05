В Москве шестеро мужчин толпой изнасиловали и убили женщину

Накануне в подъезде одного из жилых домов на Волгоградском проспекте в Москве нашли 36-летнюю женщину без сознания, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

- Реклама -

По предварительной информации, потерпевшая стала жертвой нападения сразу шести мужчин. Злоумышленники избили и изнасиловали потерпевшую.

Сообщается, что она попала в больницу в состоянии комы, ей диагностировали перелом носа и тяжелое отравление этанолом. Женщина скончалась в реанимации.

Вскоре полиция задержала двух подозреваемых. Они, как и погибшая, являются уроженцами Киргизии.