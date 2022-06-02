21.8 C
Рязань
Четверг, 2 июня, 2022

В Москве шестеро мигрантов до смерти изнасиловали девушку в подъезде

spot_img
powder

В Москве шестеро мигрантов до смерти изнасиловали девушку в подъезде

Возбуждено уголовное дело по факту группового изнасилования женщины в Москве, пишет издание ТаракаНН.

Инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома. По предварительной информации, толпа мужчин напала на девушку. Злоумышленники несколько часов насиловали жертву.

Выяснилось, что в злодеянии принимали участие шесть человек. При этом на крики несчастной никто не пришел на помощь — побоялись. Нападавшие — граждане Киргизии, которые живут в столице без прописки по съемным квартирам.

Их жертва оказалась соотечественницей. Двое подозреваемых уже арестованы. Ведется розыск остальных насильников.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7