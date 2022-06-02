В Москве шестеро мигрантов до смерти изнасиловали девушку в подъезде

Возбуждено уголовное дело по факту группового изнасилования женщины в Москве, пишет издание ТаракаНН.

Инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома. По предварительной информации, толпа мужчин напала на девушку. Злоумышленники несколько часов насиловали жертву.

Выяснилось, что в злодеянии принимали участие шесть человек. При этом на крики несчастной никто не пришел на помощь — побоялись. Нападавшие — граждане Киргизии, которые живут в столице без прописки по съемным квартирам.

Их жертва оказалась соотечественницей. Двое подозреваемых уже арестованы. Ведется розыск остальных насильников.