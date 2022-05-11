В Москве семья из трёх человек попала в реанимацию, съев холодец

На северо-востоке Москвы семья из трёх человек попала в реанимацию после употребления холодца из магазина, сообщает МК.

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Инцидент случился вечером 9 мая в доме на улице Полярная. Семья — 39-летний мужчина, его 34-летняя супруга и 62-летняя мать — купили в продуктовом магазине холодец. Вскоре все трое почувствовали недомогание.

Пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Сейчас их состоянии оценивается как среднее.

Предварительно, в холодце находилась натриевая селитра. Образец продукта взяли на исследование.