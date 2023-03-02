В Москве родители попросили вернуть учителя, который побил ребенка

Родители и ученики московской школы № 2031 попросили вернуть учителя, который жестко вывел из класса школьника во время занятий, написал телеграм-канал Mash.

Ранее классного руководителя кадетского класса уволили после скандального видео, на котором он применяет физическую силу в отношении ученика. Сообщалось, что мужчина вышел из себя из-за длинных волос мальчика.

Его защитники утверждают, что парень сам виноват, поскольку постоянно срывал уроки, распускал руки. По их мнению, учителя несправедливо оклеветали.

Подчеркивается, что на камеру не попало начало конфликта, когда парень стал срывать урок. Родители и ученики говорят, что ученик вел себя по-хамски и не реагировал на замечания.