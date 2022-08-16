В Москве прошел масштабный фестиваль «День Индии»

В Москве с 11 по 14 августа прошел масштабный фестиваль «День Индии». Празднование приурочено к значимому юбилею – 75-летию независимости Индии (15 августа 1947 год) и процветанию дипломатических отношений с Россией.

В ландшафтном парке «Остров мечты» разместились десятки шатров с различными интерактивами в тематике страны пряностей. На регистрации гостей ожидали подарки (чай, витамины, аюрведические препараты). Для любителей заглянуть в свое будущее двери открыли астрологи и тарологи; сцена традиционных танцев привлекала особое внимание; фудкорты с рисом бирьяни, бесподобным масала-чаем и популярным сладким десертом джалеби не успевали принимать оплату от потока проголодавшихся посетителей.

Импровизированный Тадж-Махал и воздушный бог удачи и мудрости Ганеша попали в сотни объективов фотокамер, за которыми расположились прилавки с индийской продукцией. Йога, медитации, беседы с восточными мудрецами в отсеке лектория – и это далеко не все, чем порадовали участники мероприятия.

Кульминацией праздника стало «шествие колесницы» или Ратха-ятра, посвященное индуистскому божеству Джаганнатха. На пьедестале восседали представители религиозного сообщества, раздавая толпе фрукты и сладости (порядка 5 тонн); само «шествие» сопровождалось процессией танцоров и музыкантов.

Каждому из дней фестиваля соответствовала определенная программа, будь то шахматный турнир, или красочное холи (ежегодный индуистский праздник весны).

За это время было зарегистрировано порядка 200 браков согласно всем канонам и стандартам страны пряностей. Одним из важных почетных гостей фестиваля был посол Индии в России Паван Капур, который принял участие в высаживании яблоневой рощи, где количество деревьев соответствовало юбилейной дате (75).