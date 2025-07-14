В Москве прошел инклюзивный турнир беспилотников

В Москве, в рамках празднования 82-й годовщины сражения под Прохоровкой, состоялся Всероссийский инклюзивный турнир по беспилотным летательным аппаратам «Мир танков» и «БПЛА фиджитал». В нём приняли участие ветераны специальной операции и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Первый вице-президент федерации гонок дронов России Александр Котов подчеркнул, что федерация намерена развивать адаптивные спортивные дисциплины для людей с ОВЗ. Он также сообщил о планах продолжения проекта «Профессия героя», направленного на повышение квалификации участников спецоперации и обучение гражданскому применению беспилотников.

Турнир включал в себя телемост с участием представителей России, Армении и Киргизии, где обсуждалась важность сохранения памяти о подвигах маршалов Советского Союза Ивана Баграмяна, Амазаспа Бабаджаняна и Павла Ротмистрова.