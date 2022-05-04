В Москве пропала туристическая группа из 38 иракцев

В Москве разыскивают 38 пропавших туристов из Ирака, сообщает Telegram-канал Baza.

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Туристы 1 и 2 мая вышли из гостиницы и не вернулись. Сейчас их местоположение неизвестно. Уточняется, что среди пропавших есть женщины и дети.

По данным Baza, туристы прибыли в Россию 30 апреля и должны были посетить за неделю несколько экскурсий. Однако иракцы на следующий день отказались смотреть на достопримечательности, ссылаясь на усталость.

В туристической фирме считают, что люди прилетели в Россию, чтобы получить статус беженцев.