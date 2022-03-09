В Москве продавец кондитерской убил покупателя

Вечером 8 марта в центре Москвы в кондитерской на улице Маросейка 21-летний продавец убил 43-летнего посетителя, пишет МК.

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По информации издания, пьяный покупатель начал словесный конфликт с работником. В какой-то момент мужчины вышли на улицу, где продавец ударил буяна по лицу и ноге.

Мужчина потерял равновесие, упал и ударился о стену дома. Травма оказалась смертельной, он погиб на месте.

Сейчас подозреваемый задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело. Известно, что погибший ранее возглавлял крупную технологическую компанию по разработке программного обеспечения.