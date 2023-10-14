Суббота, 14 октября, 2023
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В Москве посетитель вылил горячий чай на сотрудницу кафе

7info

Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление обстоятельств причинения девушке телесных повреждений.

Злоумышленник, находясь в подуличном переходе станции метро «Царицыно», заказал в мини-кафе горячий чай, который затем выплеснул на сотрудницу кафе, после чего скрылся. 20-летней девушке потребовалась медицинская помощь.

При координирующей роли прокуратуры была установлена личность 49-летнего мужчины.

«Действия фигуранта квалифицированы по ст. 116 УК РФ, его привлечение к уголовной ответственности на контроле», — сообщает прокуратура Московского метрополитена.

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