В Москве полуголая эскортница зарезала агрессивного клиента

Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней девушки, которая подозревается в убийстве 48-летнего мужчины в Москве, пишет Readovka67.

По предварительной версии, злоумышленницей оказалась эскортница, которую нашли в подъезде полуголой.

По словам девушки, она зарезала своего клиента после того, как тот вступил с ней в драку. На теле жертвы обнаружили как минимум шесть ножевых ранений. В частности, эскортница ударила жертву в шею, плечо и ухо.

Реклама

После убийства женщина поспешила убежать из квартиры, где намечался интим.