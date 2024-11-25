Понедельник, 25 ноября, 2024
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В Москве полицейский занялся сексом с несовершеннолетней в обмен на свободу

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Сотрудник ППС и его коллега отпустили на свободу 17-летнюю девушку в Москве в обмен на секс, пишет телеграм-канал Baza.

Они задержали несовершеннолетнюю 23 ноября недалеко от Тимирязевского парка и  заподозрили в установке закладки.

«Один из сотрудников предложил девушке выбор: либо отдел и уголовное дело по «наркотической» статье, либо секс. В колонию она не захотела», – говорится в посте.
 

Задержанная уединилась с одним из мужчин на несколько минут, после чего ее отпустили.

Вскоре девушка обратилась в полицию. По итогам проверки со службы уволили обоих сотрудников ППС, начальника ОМВД по району Коптево Александра Коско, его заместителя и командира роты.

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