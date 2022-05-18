В Москве поймали насильника с шестью пальцами на каждой руке

Стражи порядка задержали насильника в Зеленограда благодаря особой примете, пишет МК.

По предварительной версии, 46-летняя женщина шла с работы. Неожиданно сзади на нее напал мужчина и начал душить. Он стал стягивать с нее штаны и зажимать рот, однако жертве удалось закричать.

На помощь ей пришел один из местных жителей, который включил фонарик и направил луч света на насильника, который испугался разоблачения и убежал.

Женщина сразу же обратилась в полицию и рассказала, что у нападавшего было шесть пальцев на обеих руках. Такого персонажа нашли довольно быстро. Им оказался 19-летний уроженец Узбекистана, который работал грузчиком.