В Москве погиб экс-директор Дворца пионеров на Воробьевых горах

В Москве при невыясненных пока обстоятельствах погиб экс-директор Дворца пионеров на Воробьевых горах Дмитрий Монахов, сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, труп 64-летнего мужчины обнаружили утром 20 декабря возле дома по улице Василисы Кожиной.
Правоохранители проводят проверку.
Дворцом детского творчества на Воробьевых горах Монахов руководил 10 лет, начиная с 2001 года. После работал в досуговом центре «Гагаринец», был депутатом муниципалитета Гагаринского района, членом партии «Единая Россия».