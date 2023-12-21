В Москве погиб экс-директор Дворца пионеров на Воробьевых горах

В Москве при невыясненных пока обстоятельствах погиб экс-директор Дворца пионеров на Воробьевых горах Дмитрий Монахов, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, труп 64-летнего мужчины обнаружили утром 20 декабря возле дома по улице Василисы Кожиной.

— Характер травм позволил предположить версию самоубийства. Однако возможна и версия несчастного случая, — сообщает МК.

Правоохранители проводят проверку.

Дворцом детского творчества на Воробьевых горах Монахов руководил 10 лет, начиная с 2001 года. После работал в досуговом центре «Гагаринец», был депутатом муниципалитета Гагаринского района, членом партии «Единая Россия».