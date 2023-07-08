Суббота, 8 июля, 2023
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В Москве подростки изнасиловали женщину, у которой отобрали ребенка

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Жительница Москвы стала жертвой изнасилования, когда возвращалась из органов опеки в Чертаново, пишет МК.

В начале лета на 40-летнюю женщину написали заявление в полицию соседи. Они пожаловались, что мать маленького сына ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет спиртным.

На этой неделе родительница избила ребенка на детской площадке, а потом уснула на лавочке. В итоге мальчика забрали в специализированное учреждение.

Возвращаясь из отдела опеки, она купила пиво и познакомилась у метро с двумя подростками. Во время застолья парни поссорились с дамой, после чего избили и изнасиловали жертву. Вскоре нападавших задержали. Возбуждено уголовное дело. 

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