-8.6 C
Рязань
Суббота, 25 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Москве педофил насиловал сына и детей по соседству

powder

Следователи рассматривают историю 55-летнего жителя Москвы, которого подозревают в насилии над детьми, пишет МК.

Сообщается, что недавно к его сыну пришла 12-летняя одноклассница. Отец мальчика начал к ней приставать, о чем девочка незамедлительно рассказала подруге, а затем и маме.

Выяснилось, что мужчина долгое время совершал насильственные действия сексуального характера в отношении сына и многих девочек, живущих по соседству.  При этом злоумышленник снимал все на видео. В его квартире нашли множество фото и видеоматериалов с участием жертв.

Реклама

Органы опеки рассматривают вопрос о помещении сына извращенца в детский дом.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,855ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img