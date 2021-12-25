В Москве педофил насиловал сына и детей по соседству

Следователи рассматривают историю 55-летнего жителя Москвы, которого подозревают в насилии над детьми, пишет МК.

Сообщается, что недавно к его сыну пришла 12-летняя одноклассница. Отец мальчика начал к ней приставать, о чем девочка незамедлительно рассказала подруге, а затем и маме.

Выяснилось, что мужчина долгое время совершал насильственные действия сексуального характера в отношении сына и многих девочек, живущих по соседству. При этом злоумышленник снимал все на видео. В его квартире нашли множество фото и видеоматериалов с участием жертв.

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Органы опеки рассматривают вопрос о помещении сына извращенца в детский дом.