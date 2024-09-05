В Москве осудили мошенников, торговавших билетами в Большой театр

В Москве состоялся судебный процесс, в результате которого четырем участникам мошеннической схемы были вынесены приговоры. Они злоупотребляли доверием, продавая билеты на мероприятия Большого и Мариинского театров, а также других культурных учреждений по завышенным ценам, сообщает РИА Новости.

Установлено, что в феврале 2017 года Андрей Хартанюк, его мать Ирина, Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова организовали преступную группу и создали поддельные сайты, имитирующие страницы театров, включая Театр наций и Консерваторию имени Чайковского. Преступники осуществляли продажу билетов по завышенным ценам, нанеся ущерб культурным учреждениям на сумму более девяти миллионов рублей.

Члены банды, в числе которых были IT-специалисты и менеджеры, использовали иностранные компании для конспирации. Суд признал Куринова, Гашакова, Чарыкову и Тагину виновными в мошенничестве. Куринов получил 7 лет 6 месяцев лишения свободы, Гашаков — 4 года 6 месяцев, а Чарыкова и Тагина — условные сроки. Хартанюки объявлены в розыск.