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Среда, 12 апреля, 2023
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В Москве объявлен план «Перехват» для поиска автомобиля «Порше» — 112

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В Москве полицейские разыскивают автомобиль «Порше» из-за стрельбы. Объявлен план «Перехват», сообщает телеграм-канал 112.

По информации источника, в машине находятся люди, ранившие мужчину в Щербинке. Автомобиль заметили на Варшавском шоссе.

Сотрудникам полиции, патрулирующим город, рекомендовали надеть бронежилеты.

По информации телеграм-канала Shot, на владельце «Порше Кайен» числится три вида оружия, в машине могут находиться четыре человека.

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