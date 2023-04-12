В Москве полицейские разыскивают автомобиль «Порше» из-за стрельбы. Объявлен план «Перехват», сообщает телеграм-канал 112.

По информации источника, в машине находятся люди, ранившие мужчину в Щербинке. Автомобиль заметили на Варшавском шоссе.

Сотрудникам полиции, патрулирующим город, рекомендовали надеть бронежилеты.

По информации телеграм-канала Shot, на владельце «Порше Кайен» числится три вида оружия, в машине могут находиться четыре человека.