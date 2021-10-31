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Воскресенье, 31 октября, 2021
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В Москве нескольким магазинам грозит закрытие за нарушение антиковидных мер

Александр Ильин

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Несколько популярных магазинов в Москве могут закрыть из-за нарушения эпиднорм. Об сообщили в оперштабе столицы.

Так, закрыть могут магазины Fix Price на улице Новокосинская, д. 22, «Все для ремонта» в Зеленограде, корп. 813, и «Смешные цены» на улице Новозаводской, д. 2. Срок прекращения деятельности — 90 дней.

Отмечается, что причинами закрытия стали: работа вопреки запрету, нарушения масочного режима и несоблюдение санитарных норм.

Накануне в столице опечатали магазин сети «Дикси» на Белореченской улице.

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