В Москве нескольким магазинам грозит закрытие за нарушение антиковидных мер

Несколько популярных магазинов в Москве могут закрыть из-за нарушения эпиднорм. Об сообщили в оперштабе столицы.

Так, закрыть могут магазины Fix Price на улице Новокосинская, д. 22, «Все для ремонта» в Зеленограде, корп. 813, и «Смешные цены» на улице Новозаводской, д. 2. Срок прекращения деятельности — 90 дней.

Отмечается, что причинами закрытия стали: работа вопреки запрету, нарушения масочного режима и несоблюдение санитарных норм.

Накануне в столице опечатали магазин сети «Дикси» на Белореченской улице.