В Москве начались съёмки фэнтези-сериала «Тайный город» по культовым романам Вадима Панова

В Москве стартовали съёмки восьмисерийного фэнтези-сериала «Тайный город» (16+) — масштабной экранизации одноимённого книжного цикла Вадима Панова. Проект реализуется студией «Медиаслово» при участии телеканала ТНТ и «Москино».

Серия романов «Тайный город», издающаяся с 2001 года в «Эксмо», считается одной из самых разветвлённых и известных отечественных фэнтези-вселенных. В центре истории — современная Москва, где тайно от обычных людей живут древние магические кланы, ведущие борьбу за влияние и власть.

Главный герой — айтишник Артём (Олег Савостюк), который случайно становится обладателем магического артефакта. Это событие открывает ему параллельную Москву, где действуют три Великих Дома: Навь, Чудь и Ведь. Артём оказывается втянут в их многовековое противостояние, что навсегда меняет его жизнь.

Создатели и актёрский состав

Проект объединяет масштабную команду профессионалов: режиссёр-постановщик: Николай Рыбников, оператор-постановщик: Улугбек Хамраев, художник-постановщик: Юлия Чарандаева, сценаристы: Александр Талал, Маруся Трубникова, Виктория Островская, креативный продюсер: Маруся Трубникова.

В актёрском составе — звёзды российского кино: Милош Бикович, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Олег Савостюк, Мария Андреева, Диана Пожарская, Юрий Колокольников, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Лолита Таборко, Алексей Гуськов, Евгений Чебатков, Денис Шведов, Андрей Мерзликин, Павел Чинарев, Иван Охлобыстин и другие.

Продюсеры проекта: Данила Шарапов, Пётр Ануров, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский и Всеволод Жаров.

Тина Канделаки, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»:

«Москва — один из самых красивых, чистых и современных городов мира. Но до сих пор она не была представлена в большом художественном проекте международного уровня. “Тайный город” — не просто экранизация культового фэнтези. Это возможность показать столицу такой, какой мы её видим каждый день: стремительной, технологичной, визуально мощной. Настоящая магия современной Москвы заслуживает экранного воплощения».

Николай Рыбников, режиссёр-постановщик:

«Это масштабный мистический проект с элементами боевика и драмы. Особенно радует возможность работать с таким сильным актёрским составом. Уверен, мы создадим сериал, который станет значимым событием в российской индустрии».

Олег Савостюк, исполнитель главной роли:

«Роль большая и ответственная. Проект амбициозный, в актёрском составе — множество ярких имён. Будет непросто, но точно интересно. По завету нашего режиссёра — будем заниматься настоящим творчеством!»

Фото: ТНТ