Четверг, 30 мая, 2024

Прокуратура сообщила подробности убийства на Хорошевском шоссе

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/moscowproc

Прокуратура Москвы сообщила подробности убийства на Хорошевском шоссе.

По предварительным данным, злоумышленник 1998 г.р. пришел в квартиру к своей бывшей 23-летней возлюбленной, где застал ее с другим.

На почве ревности он нанес мужчине 1995 г.р. удары ножом, от которых пострадавший скончался. Затем догнал на улице бывшую пассию и нанёс ей удары ножом. Заметив полицейских, подозреваемый забежал в магазин и напал на продавщицу.

Обе женщины доставлены в медицинское учреждение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Подозреваемый оказал сопротивление прибывшим сотрудникам полиции и нанес удар ножом в плечо полицейскому.

В настоящее время подозреваемый доставлен в одну из столичных больниц.

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