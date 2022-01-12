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Среда, 12 января, 2022
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В Москве мужчина в розовом платье напал на служащую храма

Александр Ильин

В столичном районе Измайлово 53-летний мужчина розовом платье напал с ножом на свечницу в храме, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Как рассказали очевидцы, мужчина с длинной седой бородой в женском платье ходил по улице и разговаривал с котами. После зашёл с ножом в храм. 

Свечница сделала ему замечание по поводу внешнего вида, что вызвало у мужчины агрессию. Он набросился на женщину с ножом, но та успела увернуться. Вскоре на место прибыли полицейские. 

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Выяснилось, что нападавший находился в неадекватном состоянии. Его доставили в психиатрическую клинику. Сейчас правоохранители проводят проверку. 

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