В Москве мужчина в розовом платье напал на служащую храма

В столичном районе Измайлово 53-летний мужчина розовом платье напал с ножом на свечницу в храме, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказали очевидцы, мужчина с длинной седой бородой в женском платье ходил по улице и разговаривал с котами. После зашёл с ножом в храм.

Свечница сделала ему замечание по поводу внешнего вида, что вызвало у мужчины агрессию. Он набросился на женщину с ножом, но та успела увернуться. Вскоре на место прибыли полицейские.

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Выяснилось, что нападавший находился в неадекватном состоянии. Его доставили в психиатрическую клинику. Сейчас правоохранители проводят проверку.