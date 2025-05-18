В Москве мужчина убил и расчленил знакомого

Бабушкинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Северо-Восточному административному округу Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ночь с 17 на 18 мая 2025 года рядом с жилым домом на улице Заповедной была обнаружена чёрная сумка с телом мужчины, у которого были отчленены конечности.

Позже, в парковой зоне «Яуза», недалеко от дома на улице Менжинского, следователи нашли тёмно-зелёную спортивную сумку, в которой находились фрагменты тела того же потерпевшего.

На указанные адреса незамедлительно прибыли следователи и криминалисты столичного Следственного комитета. Проведён осмотр мест происшествий, опрошены жители, а также изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения.

В результате следственных действий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался знакомый погибшего, мужчина 1989 года рождения.

На данный момент подозреваемый задержан и доставлен в следственное подразделение. С ним проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.