В Москве мужчина сходил в клуб с девушкой, а оказался изнасилован незнакомцами

Житель Москвы пожаловался, что его изнасиловали незнакомцы после посещения ночного клуба, сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

По словам 28-летнего москвича, он пошел в заведение с девушкой. Там парочка познакомилась с четырьмя мужчинами. Составитель заявления в полицию был так пьян, что помнил лишь, что в шесть утра находился в клубе, после чего его увезли в неизвестном направлении.

На следующий день мужчина проснулся в загородном доме в женском белье и с болью в животе. При этом рядом никого не было. Врачи подтвердили, что у него есть травмы в тех местах, где их быть не должно.

Сейчас сотрудники проводят проверку и ищут преступников из клуба.