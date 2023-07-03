Понедельник, 3 июля, 2023
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В Москве мужчина сходил в клуб с девушкой, а оказался изнасилован незнакомцами

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Житель Москвы пожаловался, что его изнасиловали незнакомцы после посещения ночного клуба, сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».  

По словам 28-летнего москвича, он пошел в заведение с девушкой. Там парочка познакомилась с четырьмя мужчинами. Составитель заявления в полицию был так пьян, что помнил лишь, что в шесть утра находился в клубе, после чего его увезли в неизвестном направлении.

На следующий день мужчина проснулся в загородном доме в женском белье и с болью в животе. При этом рядом никого не было. Врачи подтвердили, что у него есть травмы в тех местах, где их быть не должно.

Сейчас сотрудники проводят проверку и ищут преступников из клуба.

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