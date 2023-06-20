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В Москве мужчина нанёс подруге 247 ударов ножом

7info
Фото: t.me/moscowproc

Прокуратура Москвы сообщила об утверждении обвинительного заключения 34-летнему мужчине, убившему возлюбленную.

— Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угрозы применения насилия в отношении представителя власти), — сообщает телеграм-канал ведомства.

По версии следствия, преступление совершено утром 3 января в жилом доме на улице Полины Осипенко. Во время ссоры обвиняемый нанёс 34-летней подруге удары ножом с длиной клинка 15 сантиметров. От полученных ран женщина скончалась.

— Согласно заключению экспертов обвиняемый нанес пострадавшей не менее 247 ударов в область шеи, туловища и конечностей, — сообщает прокуратура столицы.

Кроме того, мужчина угрожал ножом сотрудникам полиции, приехавших на задержание.

Со слов обвиняемого с потерпевшей он знаком с июля 2021 года, приехали в Москву 31 декабря, арендовав квартиру. 3 января они поссорились и он несколько раз ударил женщину кухонным ножом, который был в квартире, после чего она попыталась спрятаться в ванной комнате, однако он смог открыть дверь и продолжил наносить удары. Обвиняемый также пояснил, что употреблял спиртные напитки. Вину он признал.

Рассматривать уголовное дело будет Савеловский районный суд.

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