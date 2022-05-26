В Москве молодая невеста покончила с собой в день знакомства её матери с отцом жениха

В Москве 20-летняя невеста совершила самоубийство в день знакомства её матери с отцом жениха, сообщает «Московский комсомолец».

Тело девушки обнаружили вечером в среду, 26 мая, на улице Перовской.

Невеста планировала познакомить свою мать с отцом жениха, однако в последний момент встречу пришлось перенести, так как женщина почувствовала себя плохо.

Дочь сильно распереживалась, у неё случилась истерика. Вечером того же дня её труп обнаружили с травмами, характерными для суицида.

По факту происшествия правоохранители проводят проверку.