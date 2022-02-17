В Москве могут появиться платные стоянки для электросамокатов и велосипедов

За парковку самокатов и велосипедов в Москве хотят брать плату. АНО «Платформа «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) попросило правительство Москвы рассмотреть проект по тестированию и внедрению «умных» парковок для электровелосипедов и самокатов. Это следует из письма, направленного «Платформой НТИ» в московскую мэрию. Пользование такой парковкой может стоить 350-450 рублей, следует из материалов, с которыми ознакомились «Известия».

Компания «Ситипарк», которую поддерживает и продвигает НТИ, предлагает организовать парковки для микромобильного транспорта, оснащенные специальными «умными» замками (о попытках вскрыть их владельцев электросмокатов и велосипедов будут оповещать через специальное приложение) – на таких стоянках транспортное средство можно будет подзарядить, а через приложение – вызвать мастера для ремонта сломавшегося девайса.

Также, на базе таких парковок самозанятые граждане, ИП и юрлица смогут организовать собственные шеринговые сервисы, не выстраивая без необходимости новую инфраструктуру: арендовать велосипеды и самокаты пользователи также смогут через единое приложение, говорится в презентации системы.

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«Безусловно, это полезный проект, он может заинтересовать московские власти. Более того, горожане, у которых нет свободной жилплощади для хранения такого транспорта, с высокой вероятностью им будут пользоваться, рассуждает он. Однако высока также и вероятность того, что без дополнительной поддержки государства и максимально продуманной стратегии реализации, продуманной защиты инфраструктуры, паркуемого имущества и ответственности граждан в случае намеренной порчи, сервис окажется малопопулярным», — считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.



Читайте эксклюзивные подробности в материале «Известий»:

Уличное оснащение: в Москве хотят брать плату за парковку электросамокатов