В Москве мать проткнула вилкой бок 17-летнего сына

В Москве 17-летний подросток попал в больницу после конфликта с матерью, которая проткнула ему бок вилкой, сообщает прокуратура столицы.

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Несовершеннолетний 2005 года рождения поступил в больницу 21 апреля.

Прокуратура установила, что в квартире, где жил пострадавший, антисанитарные условия; на его мать поступали жалобы от соседей из-за шума и распития алкоголя.

Надзорное ведомство начало проверку по факту случившегося, по её результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.