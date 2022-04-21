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Четверг, 21 апреля, 2022

В Москве мать проткнула вилкой бок 17-летнего сына

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В Москве мать проткнула вилкой бок 17-летнего сына

Александр Ильин
Фото: прокуратура Москвы

В Москве 17-летний подросток попал в больницу после конфликта с матерью, которая проткнула ему бок вилкой, сообщает прокуратура столицы.

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Несовершеннолетний 2005 года рождения поступил в больницу 21 апреля. 

Прокуратура установила, что в квартире, где жил пострадавший, антисанитарные условия; на его мать поступали жалобы от соседей из-за шума и распития алкоголя. 

Надзорное ведомство начало проверку по факту случившегося, по её результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. 

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка», — говорится в сообщении прокуратуры.

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