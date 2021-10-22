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Пятница, 22 октября, 2021
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В Москве извращенец заманил школьницу, накачал наркотиками и надругался

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Суд арестовал 39-летнего жителя Москвы, которого задержали по подозрению к совершению развратных действий в отношении несовершеннолетней, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 11 октября на 2-й улице Соколиной Горы. По предварительной версии, злоумышленник заманил девочку в свою квартиру.

Для этого он предложил ей алкоголь и наркотики. В итоге мужчина довел девочку до беспомощного состояния, после чего воспользовался ситуацией и совратил жертву.

Вернувшись домой, школьница рассказала обо всем родителям, которые поспешили обратиться в полицию.

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