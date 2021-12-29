В Москве две семьи устроили бойню на детской площадке из-за петард

На Нижегородской улице Москвы две семьи устроили массовую драку на детской площадке. Видео инцидента публикует РЕН ТВ.

По предварительной информации, конфликт начался после того, как мужчина начал вместе с приятелями взрывать петарды на детской площадке. Одна из них сработала возле находившейся неподалёку женщины. Та сильно испугалась.

Спустя время она вернулась со своим братом, чтобы разобраться в случившемся. Родственник девушки выдвинул компании претензии, ударив одного из мужчин. Тот ответил, завязалась драка.

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Пока мужчин разнимали, прибыли другие члены семей. После взаимных оскорблений началась новая потасовка. В итоге завершить конфликт помогли сотрудники полиции.