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Среда, 29 декабря, 2021
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В Москве две семьи устроили бойню на детской площадке из-за петард

Александр Ильин
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

На Нижегородской улице Москвы две семьи устроили массовую драку на детской площадке. Видео инцидента публикует РЕН ТВ. 

По предварительной информации, конфликт начался после того, как мужчина начал вместе с приятелями взрывать петарды на детской площадке. Одна из них сработала возле находившейся неподалёку женщины. Та сильно испугалась. 

Спустя время она вернулась со своим братом, чтобы разобраться в случившемся. Родственник девушки выдвинул компании претензии, ударив одного из мужчин. Тот ответил, завязалась драка. 

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Пока мужчин разнимали, прибыли другие члены семей. После взаимных оскорблений началась новая потасовка. В итоге завершить конфликт помогли сотрудники полиции. 

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